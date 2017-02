Res no ha canviat

Deia Bartzokas que el Barça ha de jugar els partits d'un en un i, si de cas, ja es mirarà la classificació quan sigui oportú. La va clavar, el tècnic grec. La victòria blaugrana dijous a Milà no ha modificat res de la seva situació classificatòria, com a mínim mirant cap amunt. El vuitè continua estant a tres victòries –amb una jornada més– i l'única diferència és que en comptes de ser l'Efes és el Baskonia, que ahir va perdre justament a la pista de l'equip turc i, amb una sola victòria en els sis últims partits (justament contra el Barça), ha perdut la posició privilegiada que havia ocupat i patirà per conservar-la.

El Madrid li va donar un cop de mà derrotant el Darussafaka, però el triomf del Zalgiris a la pista del Brose fa que els lituans, amb una victòria més que el Barça i una visita pendent al Buesa Arena en l'última jornada, s'incorporin a la pugna pel vuitè lloc.

A dalt, el Madrid, el CSKA i fins i tot l'Olympiacòs –que té el desempat favorable amb el Panathinaikòs– ho haurien de fer molt malament per perdre l'avantatge de camp en els quarts de final. De fet, els blancs van confirmar matemàticament ahir que són equip de play-off, quan encara queden set jornades per disputar-se.