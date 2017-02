Pau i Marc Gasol es diverteixen a Los Angeles i a Denver

Els Grizzlies han assaltat la pista dels Nuggets amb Marc Gasol fent números brillants (23 punts, 5 rebots i 6 assistències). El de Sant Boi ha estat secundat per Mike Conley (31) i Zach Randolph (20++11) neutralitzant els 24 punts de Gallinari i un Nikola Jokic que no ha tingut el seu millor dia tot i fer dobles figures (10+11). Per la seva banda, Pau Gasol, que no ha estat titular, ha contribuït al correctiu dels Spurs a la pista dels Lakers amb 15 punts i 7 rebots. El gran dels Gasol, que sempre que torna a l'Staples Center és ovacionat pel seu passat a la franquícia californiana, ha tornar a sorprendre amb un 2/2 triples. En el darrer partit contra els Clippers ja havia fet 3/3, un aspecte poc habitual en ell. El millor dels texans ha estat Leonard (25). El nom propi de la matinada ha estat, un dia més, Russell Westbrook. El jugador dels Thunder ha sumat un altre triple doble, cosa que ja no és notícia, amb 41 punts, 11 rebots i 11 assistències superant el tàndem que formen Anthony Davis (38 punts) i DeMarcus Cousins (31). L'exBarça Àlex Abrines ha acabat amb 13 punts (3/7 triples) i ha jugat 34:59 minuts. A l'Air Canada de Toronto l'exManresa Serge Ibaka continua demostrant que el canvi d'equip li ha anat bé. El pivot ha fet dobles figures (18 punts i 10 rebots) secundant DeRozan (33). De la resta de la jornada destacar Griffin en els Clippers que s'ha enfilat fins els 43 punts i 10 rebots per tombar els Hornets a la pròrroga. També el triple de Snell que ha enfonsat els Suns amb 28 punts, 8 rebots i 6 assistències d'Antetokounmpo. I finalment els Celtics que continuen mantenint la segona posició amb un triomf contra els Pistons amb 33 punts d'Isaiah Thomas que ja porta 43 partits superant la barrera dels 20 punts per partit.