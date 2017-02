El factor pista marca les sèries

El València és a una sola victòria de les semifinals després d'ensorrar el Khimki. L'actuació estel·lar de Fernando San Emeterio a la primera meitat (23 de valoració) va ser decisiva. De la igualtat al final del primer quart (24-24) es va passar a l'exhibició valenciana (46-28), que ampliaria la distància després del descans (61-42). Però el Khimki, liderat per Shved (24 punts), es va arribar a posar 82-80 quan faltaven 59 segons per al final, però no va culminar la remuntada. Divendres es disputaran els segons partits de la sèrie al millor de tres. Els de Pedro Martínez intentaran sentenciar a Moscou i, en cas de perdre, ho podrien fer dimarts vinent a la Fonteta. Pitjor ho tenen el Gran Canària i l'Unicaja. Els canaris, que venien de guanyar a la pista del Madrid, no van poder repetir l'èxit a domicili a Jerusalem. El Hapoel de l'ex-NBA Stoudemire (14 punts i 7 rebots) i de Dyson (20) va enfonsar la resistència del Gran Canària fins al descans (39-38). Els de Luis Casimiro van estar desencertats amb un 6/27 en triples. L'altre ACB, l'Unicaja, va resistir fins al descans a Berlín (42-36), però després va anar sempre a remolc dels de Sasa Djordjevic. Sis jugadors del Bayern van arribar o van superar els 10 punts, mentre que Nedovic va estar nefast (4 punts). En l'altre partit de quarts, sense representant de l'ACB, el Lokomotiv Kuban va infringir un correctiu al Zenit, que va quedar en 52 punts.