Pressionats

Cap dels dos va assaborir un triomf al mes de febrer i, per tant, tenen una necessitat de recuperar el feeling positiu. Això sí, les circumstàncies dels uns i els altres no tenen absolutament res a veure. Que el MoraBanc estigui en la pitjor ratxa de l'exercici –quatre derrotes seguides (tres en la Lliga Endesa i el partit de copa)– és gairebé anecdòtic. Bàsicament, perquè el seu joc no ha perdut cos, com va quedar demostrat a Vitòria en la copa. Ara bé, ha de recuperar el fil, i més al Principat, perquè el Bilbao ha sabut aprofitat l'avinentesa i l'ha tret de la zona de play-off. La visita de l'ICL Manresa, cuer i un dels pitjors visitants (1-9 a fora), sembla propícia, però no s'ha de donar res per fet abans d'hora. I menys contra un equip, el del Bages, que està al límit ja que té la salvació a tres triomfs quan falten onze partits per al final. No seria el primer cop que se'n va d'Andorra amb un triomf. Ho va fer el curs passat (74-77) i, en l'actual, en la semifinal de Lliga Catalana (72-77).

L'arbitratge