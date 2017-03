El pes de les inèrcies

A l'ICL se li va escapar ahir una victòria que pot trobar molt a faltar a final de curs en la seva lluita per la salvació. Va fer-ho gairebé tot per tornar d'Andorra amb el botí –una arrencada perfecta i mai va descompondre's quan el rival l'assetjava–, però no va saber rematar la feina. El rival, és clar, també hi va tenir part de culpa. I és que el MoraBanc mai va desistir de perseguir el triomf i, en la recta final, va tenir més encert i confiança. La que li dona la seva dinàmica, ja que els del Principat estan lluitant pel play-off. Per la seva banda, els del Bages es mantenen a tres victòries de la salvació, que avui poden ser quatre si el Divina Joventut o el Rio Natura guanyen.

Que els del Principat no tenien el to adequat era tan evident com que l'ICL va saltar al parquet amb el ganivet entre les dents. Centrat al darrere –vigilant de prop Albicy–, la seva inspiració en atac va propulsar-lo. Cada acció acabava en cistella, fins i tot en el moment en què el MoraBanc va apujar la tensió defensiva (11-25, 7'). Aquí, s'hi va arribar amb els del Bages amb 9/10 en tirs i tan sols una pilota perduda. Per bé que Shermadini havia fet feina, Xavi Rey l'havia contingut prou bé i la seva incidència no era la d'altres ocasions.

Peñarroya movia contínuament la banqueta a la recerca d'un cinc que el retornés al partit. Va ser, però, amb un canvi defensiu –l'aposta per la zona 2-3– quan va poder col·lapsar el rival. Els visitants van perdre la fluïdesa i, sense tenir paciència per fer anar la pilota d'un costat a l'altre, acabaven abusant del triple. I quan van deixar d'entrar van començar els problemes. Amb Rey a la banqueta (dues faltes), la presència de Shermadini es va engrandir i feia l'efecte que la inèrcia podia canviar (34-38, 18'). Però els del Bages no van perdre el nord i entre Auda i Trapani van tornar a eixamplar la diferència a la mitja part (36-46).

Després de la represa, Albicy –transparent en els dos primers quarts– va adquirir el tempo i la decoració va canviar. Ja fos generant per als companys o anotant, el francès va fer disparar els seus i es van posar a tocar dos cops: 49-51 (24') i 53-54 (26'). Si no ho va girar va ser perquè l'ICL trobava inspiracions individuals. Primer, Machado i, al final de quart, Pere Tomàs, que va anotar dos triples seguits per acabar el tercer parcial amb +10, i havent superat una situació delicada (58-68).

No seria l'última, ja que a la sortida del darrer parcial el MoraBanc va incrementar moltíssim la pressió sobre la pilota, i ràpidament va trobar punts senzilla al contraatac, després de pèrdua (8-0 de parcial i 66-68, 33'). Els del Bages serraven les dents al darrere, si bé l'atac s'aguantava amb els punts de Suggs en accions individuals. I, si bé els locals van girar al final la truita (73-72 a 4:05 del final), l'ICL no va rendir-se fins l'últim minut, quan Albicy va anotar un triple vital (79-76), acompanyat de dos tirs lliures de Shermadini i una bona defensa.