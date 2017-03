Vives, KO per al duel contra el Khimki

El base barceloní Guillem Vives no podrà jugar demà el tercer partit i definitiu dels quarts de final de l'Eurocopa que es jugarà a la Fonteta de Sant Lluís contra el Khimki. Vives es va fer un fort esquinç al turmell dret a la pista del Baskonia en el minut 3 de partit i ja no va poder tornar a jugar. El tècnic Pedro Martínez va confirmar ahir la baixa assegurant que la seva participació demà “és impossible”. La baixa del base barceloní s'afegeix a la d'Antoine Diot, que encara en té per tres setmanes per un edema al peu, i deixa Sam Van Rossom com a únic base de l'equip. En el joc interior també és baixa Kravtsov.