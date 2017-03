Ser-hi o no ser-hi

El Lokomotiv i el Hapoel ja sabran avui quin són els rivals que tindran en les semifinals de l'Eurocopa. Aspiren a treure-hi el cap el València i l'Unicaja, que hauran de superar aquest vespre partits de no retorn de molta exigència.

Els taronja tenen el plus de poder resoldre la sèrie a la Fonteta, amb els ànims de tota l'afició (20.45 h), per bé que les baixes –són absència segura Kravstov, Diot i Vives– els han debilitat, quant a fons d'armari. Tothom és conscient de la dificultat del partit, i més contra un rival com el Khimki. És el que més anota en el torneig (88,3) i té en Sved un líder fiable (20,5 punts, 6,5 rebots i 9 assistències en la sèrie). La feina defensiva del València serà vital –rep 73,7 punts fins ara– i sobretot trobar la manera d'aturar el mal de Sokolov en les continuacions.

El repte alemany