L'enèsima oportunitat

Acceptat definitivament que la classificació és irrellevant –la dels vuit primers, s'entén, perquè acabar últim en l'edició inaugural d'aquesta Eurolliga tampoc seria una manera gaire saludable de signar l'acta–, el FC Barcelona Lassa no hauria de tenir més excuses en l'afany per trobar un principi de solidesa en el seu joc. “Volem aconseguir jugar de manera consistent durant els 40 minuts. Per a això treballo”, deia Georgios Bartzokas en la prèvia en la visita de l'Unics Kazan (21 h, Esport 3).

Després de l'escarni de l'últim partit europeu contra el CSKA (4-29 en el primer quart) i de passar ànsia per derrotar el Múrcia en l'ACB, els blaugrana se les hauran amb un equip amb més joc que nom i amb més capacitat competitiva que balanç. Si bé la setmana passada va ser el primer eliminat matemàticament de la cursa del play-off, el cert és que el conjunt de la capital del Tatarstan ha rebut vuit de les disset derrotes en l'últim minut o en la pròrroga. Tan maltractat per les lesions com el Barça en relació amb la profunditat de la plantilla, l'equip rus ha fet camí agafat a la capacitat anotadora de Langford i al bàsquet generat des del joc per parelles que interpreten Colom i Ponkrasov i finalitzen Parakhouski i Williams.