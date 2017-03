Amb determinació

Eren partits de no-retorn i el València i l'Unicaja se'ls van adjudicar en una mostra de solidesa, ja que els rivals i els condicionants no eren fàcils. Tots dos continuen el periple a l'Eurocopa, ara a semifinals. A l'horitzó, i encara ben viva, la possibilitat d'alçar un títol i assegurar-se un bitllet per a l'Eurolliga 2017/18.

Dels dos, el València era qui tenia el desempat a casa i, per tant, l'alè de la seva afició. Però l'havia d'afrontar sense Kravtsov ni Diot, i finalment Vives va forçar tot i l'esquinç de diumenge a Vitòria. Va estar 15:27 a la pista, per donar descans a Van Rossom, ahir superlatiu (17 punts, amb 7/11 tirs, i 3 assistències). Després d'un començament amb domini del Khimki, a poc a poc els taronja es van anar posant a to i la seva defensa va ennuegar l'atac rus. La distància es va obrir a partir del tercer quart: parcial de 20-2 i d'un 39-37 (21') a un 59-41 (26'). L'equip rus va intentar reaccionar, però sense encert ni clarividència. Sved va acabar amb 21 punts, però 6/19 en tirs. El València es trobarà en les semifinals el Hapoel Jerusalem.

L'Unicaja sorprèn