El Barça Lassa talla la sagnia europea al Palau (70-62)

Ja sense cap possibilitat real d'accedir a play-off, el Barça Lassa encara el que li resta de fase regular amb la missió d'obtenir tantes victòries com sigui possible. I, aquest vespre n'ha sumat una –la desena de la temporada (10-15)–, que també li permet tallar la ratxa negativa a Europa al Palau, on hi acreditava 1-4 en els últims cinc partits.

Ha estat un duel ensopit, amb poc ritme. Que els dos equips ja no tinguin res a fer no hi ha ajudat gaire. Els blaugrana portaven el pes del partit, però l'equip rus, amb Colom dirigint les operacions –Keith Langford, tot i viatjar, ha estat baixa– i els triples, s'ha mantingut viu fins a la mitja part. I de fet, a principis del tercer quart, s'ha arribat a posar per davant (38-41, 23'). Però la reacció blaugrana ha estat fulgurant i un 17-3 fins a final de parcial ha definit la sort del partit (55-44 a finals de tercer quart). Perperoglou, amb 13 punts, i Claver, amb 12, han estat els millors de l'equip de Bartzokas. En l'Unics, ha destacat Antipov amb 12 i 4/5 triples.

El proper partit del Barça Lassa serà diumenge (18 h), a la pista del Madrid, en la Lliga Endesa.