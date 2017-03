Cobreixen l'expedient

La situació actual del Barça Lassa en l'Eurolliga no està despertant l'interès del seguidor. Ahir l'afició es va quedar a casa i el Palau Blaugrana va tenir la segona pitjor entrada del curs, amb 3.681 espectadors, només superada pel partit contra l'Anadalou Efes (3.389 espectadors). El duel ja tenia poc atractiu pel fet que el Barça està virtualment fora dels quarts i perquè l'Unics Kazan ha quedat matemàticament sense possibilitats i arribava després de set derrotes consecutives. A tot això, s'hi va afegir que el seu gran referent, el màxim anotador de l'Eurolliga, amb 22,3 punts de mitjana, Keith Langford, es va quedar vestit de carrer perquè el seu tècnic, Pashutin, no el va forçar amb vista a reservar-lo per a la lliga VTB, en què els russos són cinquens (12-7) a cinc victòries del líder, el CSKA. En la roda de premsa, el tècnic rus va dir que havia tingut un esquinç i no l'havia volgut forçar.

L'únic objectiu del Barça, més enllà de guanyar, era recuperar sensacions, i la realitat és que tampoc ho va aconseguir. Queden cinc jornades per acabar l'Eurolliga i els de Bartzokas es mantenen a tres victòries del vuitè lloc. A la vida, de miracles, n'hi ha pocs, i el Barça ja el va gastar dimecres en el futbol.

D'entrada, la sorpresa va ser l'encert imparable de Perperoglou, que va anotar set punts consecutius que van obrir forat en el marcador (12-5). L'Unics Kazan, però, va seguir en la seva línia de joc, sense precipitacions, amb atacs llargs i amb Quino Colom marcant el tempo. Bartzokas va treure Oleson perquè es convertís en l'ombra de l'ex-ACB en la direcció. L'andorrà va anotar dos triples, havia anotat vuit punts i ja havia repartit cinc assistències en el descans –té una mitjana de 5,5 en l'Eurolliga–. Els d'Evgeni Pashutin van empatar el matx (24-24) aprofitant les rotacions blaugrana i sobretot el desencert exterior dels de Bartzokas. Si contra el CSKA el Barça va començar amb una sèrie increïble de 0/17, ahir fins al minut 15 acumulava un 3/13 havent llançat els mateixos triples que tirs de dos (10/13). Però Koponen es va carregar l'equip a l'esquena, necessitats d'un referent, i va liderar un 7-0 que va retornar el domini als blaugrana (31-24). Els russos van tornar a aprofitar les dificultats d'anotació del Barça quan va entrar la segona unitat i va retallar la diferència (31-28). En el descans tot estava obert. Els blaugrana, que havien anotat 18 punts en els sis primers minuts (19-13), van reduir absolutament els percentatges de tir i van tenir dificultats per generar accions còmodes per posar contra les cordes un Unics Kazan limitat.

Tercer quart definitiu