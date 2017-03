Ricky (17 punts i 13 assistències) tomba els Warriors

Ricky Rubio ha tornat a fer un partit complet per dirigir perfectament els TWolves a una victòria de prestigi que acosta la franquícia als play-off. El base d'El Masnou ha acabat amb 17 punts i 13 assistències contra un Stephen Curry que ha errat el tir guanyador a 3 segons pel final amb 103-102 al marcador. Els Warriors encaixen així la segona derrota consecutiva i la quarta en els últims sis partits, un fet insòlit. La baixa de Kevin Durant està mermant el potencial dels californians. Pels de Minnesota han destacat també Towns (23 punts) i Wiggins, amb 24 i dos tirs lliures claus a 12,8 segons pel final. Com a curiositat destacar que Stephen Curry ha superat els 12.671 punts anotat pels seu pare Dell a l'NBA. De la resta de la jornada destacar el festival ofensiu dels Wizards amb 38 punts i 10 rebots de Bradley Beal que ha estat clau per forçar la pròrroga quan els Kings tenien el partit totalment guanyat (97-82). Però l'exhibició de Beal i el bon treball de John Wall (25 punts i 12 assistències) ho han revolucionat tot. A Devner nova demostració de Jokic (21+10+7) per tombar els Celtics d'Isaiah Thomas (21). Derrota dels Raptors de l'exManresa Serge Ibaka (18 punts) contra els Hawks tot i els 28 punts de DeRozan. I els Rockets no els ha fet falta la millor versió de Harden (19) per apallissar sense contemplacions als Bulls d'un Mirotic que no va jugar. Els Bucks amb Antetokounmpo i Middleton fent 21 punts cadascún a sotmeés als Pacers de Paul George (18), correctiu als Magic a la pista dels Hornets de 40 punts i triomf dels Mavs als Nets amb quatre jugadors dels de Dallas arribant o superant els 13 punts anotats.