Desperta massa tard

Un dia més la Penya va tornar a competir, va arribar a dominar durant moltes fases un equip gran. Però també és cert que un dia més es va quedar a les portes com ja li va passar contra el Madrid, contra el València, contra el Baskonia, contra el Barça, contra el Gran Canària... És capaç de jugar a un nivell alt però acaba cedint al talent individual i el potencial dels rivals, d'altra banda cosa força lògica. Però a vegades per mala sort i d'altres per decisions equivocades la Penya no està podent guanyar partits que tindrien un valor incalculable.

Ahir a Màlaga va pagar un final de tercer quart desastrós en què va encaixar 34 punts i va acabar claudicant. Sí que és cert que aquest equip té orgull i quan estava enfonsat perdent de 17 punts –69-52, després d'un parcial de 18-2– va ser capaç d'aixecar-se, continuar treballant fins a posar-se a tres punts a vint segons del final (75-72). Però els verd-i-negres es van quedar sense premi perquè la reacció va arribar tard.

Sense Dimitrijevic

Els de Diego Ocampo van fer una mala sortida (8-0) però ràpidament es van tornar a posar dins el matx amb la intensitat aportada per Terry Smith des de la banqueta (12-8). El matx va ser igualat i la bona defensa verd-i-negra va mantenir el frec a frec en el marcador. Joan Plaza va fer moltes rotacions pensant en el partit d'Eurocopa de demà i llavors ho va aprofitar la Penya per obrir forat (31-36 en el descans). Però la sortida de vestidors no va ser l'esperada. En només tres minuts l'Unicaja ja havia fet un parcial de 9-0 (40-36), la qual cosa va provocar el temps mort verd-i-negre i la fase d'igualtat es va mantenir fins al 51-50. Va ser llavors quan el talent individual dels malaguenys va ser letal. En atac però també en defensa, perquè físicament van provocar moltes pèrdues, atacs amb possessions esgotades i mals tirs. El partit semblava trencat (69-52) però l'orgull de la Penya va aparèixer per remuntar i quedar-se a un pas d'un partit històric que al final no va acabar sent.

Cap a Krasnodar