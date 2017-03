Raons per creure-hi

Qui ho sap si la victòria assolida contra el Baskonia arriba massa tard –l'equip encara és a tres triomfs de l'antepenúltim–, però és segur que sumar prou triomfs per no acabar en una de les places de descens passa per jugar com ahir va fer-ho l'ICL Manresa. Valent, obstinat en les variables d'esforç, primmirat amb la pilota –només quatre de perdudes al final del tercer quart– i amb la facultat de percebre en cada moment quin era el jugador a seguir en atac, l'equip d'Ibon Navarro va obsequiar els aficionats bagencs amb un migdia radiant i sensacional. Un partit amb moltíssimes coses bones en què persistir.

Sense reserves