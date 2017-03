Una història massa repetida

Només el Manresa, la Penya i el Saragossa són pitjors visitants que el MoraBanc Andorra (2-10 a domicili), amb la diferència que tots tres lluiten per no baixar i l'equip de Joan Peñarroya aspira a lluitar pel títol. Però no serà possible si quan viatja l'equip no s'assembla en res al fiable grup que és a casa (9-1). La d'ahir és la mínima anotació del curs i la derrota per més diferència.

Ahir a Múrcia, una pèssima posada en escena més i l'enèsim correctiu contra un rival que es va anar fent gran quan va entendre que el rival, de tan arronsat, no era recognoscible. Amb Campazzo fent el que volia (10 punts en el primer quart), el 19-2 d'inici no hi havia per on agafar-lo: 1/5 tirs de camp, 6 pèrdues (castigades amb 10 punts) i la impossibilitat de connectar amb Shermadini (que no va estrenar-se fins al tercer quart). Ni un emparellament a favor i 24-10 en el primer descans.

El segon quart va ser dantesc. Després del 3+1 inicial de Czerapowicz (24-14), set minuts llargs sense anotar i 16-0 sense arribar a l'extra pass (quatre triples locals). Amb la diferència sempre al voltant dels 20 punts, el Múrcia no va patir per res, mai. Amb 30% en tirs de camp, 3/18 triples i la meitat de rebots que els locals, l'únic que va patir va ser l'Andorra. Per no acabar encara més rebregat.