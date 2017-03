Els Cavaliers, en crisi

Els Cavaliers (43-22), vigents campions de l'NBA, han caigut derrotats (117-112) al Toyota Center contra els Rockets (46-21), en un partit molt igualat en què ha destacat Lebron James (30 punts, 7 rebots, 5 assistències), però encara més James Harden (38 punts, 10 rebots, 11 assistències). Els de Houston han recolçat l'actuació de la seva estrella amb un bon joc col·lectiu, mentre que Lebron només s'ha vist secundat per Irving (28) i Jefferson (16). Amb els Wizards (41-24) i els Celtics (42-25) a només dos partits, aquesta derrota, la sisena dels Cavaliers en els últims nou enfrontaments, deixa més oberta que mai la pugna pel lideratge de la conferència est.

D'altra banda, els Blazers (29-36) han passat per sobre dels Suns (22-45) i amenacen als Nuggets (31-35), que marquen la classificació per al play-off a l'oest. La vuitena posició està molt cobejada també a l'est, però els seus principals aspirants, Heat i Bulls, han caigut derrotats aquesta nit. Els partits més descafeïnats de la jornada els han protagonitzat els Nets (12-53), que malgrat ser el pitjor equip de la temporada han aconseguit sumar una nova victòria (120-112) —la primera del 2017 com a local—, aquest cop contra els Knicks (26-41), i els Lakers (20-46), que han caigut derrotats a domicili (116-118) contra els Sixers (24-42), en un duel en què s'ha reivindicat el croat Saric (29 punts, 7 rebots, 5 assistències) com a candidat a millor rookie de l'any.