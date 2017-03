Un altre mes sense Doellman

Enèsim contratemps de la temporada per al Barça Lassa. El club va anunciar ahir que Justin Doellman s'ha fet una altra lesió al soli de la cama dreta, que el mantindrà fora de les pistes almenys un altre mes. És a dir que l'aler pivot es perdria un mínim de nou partits, inclosos els últims cinc de la fase regular de l'Eurolliga.

El contratemps ha arribat quan ja es trobava en la recta final de la recuperació d'una lesió a la mateixa cama. L'entitat va subratllar que no es tracta de cap recaiguda, sinó d'un problema en una altra part del soli. Es va lesionar dissabte passat en la sessió prèvia al viatge a Madrid –feia, en els últims dies part de la feina amb el grup–, per bé que ell encara no tenia previst ni reaparèixer ni tampoc desplaçar-se.

La temporada està sent un calvari per a Doellman, perquè, a més de perdre's gran part de pretemporada pels compromisos amb Kosovo, ha faltat quasi en la meitat dels partits oficials que han disputat els blaugrana, per lesions. A l'octubre, contra el Fenerbahçe al Palau, es va fer un esquinç al turmell esquerre i va estar un mes de baixa. Més tard, el 5 de febrer, just abans del partit contra el Bilbao, el Barça Lassa va anunciar la seva lesió al soli de la cama dreta i un període d'uns “deu dies” fora de les pistes. La situació s'ha anat allargant –es va perdre la copa– i, ara que enfilava el final del túnel, s'ha de tornar a aturar. La seva absència donarà més continuïtat a Claver i Vezenkov, que es repartiran els minuts en la posició de quatre, com van fer a la pista del Madrid.

Navarro, a prop