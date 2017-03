La final a l'horitzó

Dels vint equips de la graella de sortida, tan sols quatre continuen en competició. Són dos equips de la Lliga Endesa, un de rus i un d'israelià. Avui encetaran les sèries de semifinals al millor de tres partits, el penúltim pas per aixecar un títol que garanteix la plaça per a l'edició del curs vinent de l'Eurolliga.

El foc s'obrirà a la tarda, a Krasnodar (18 h). L'Unicaja, després de concretar l'heroïcitat a Munic –únic que va passar l'eliminatòria amb factor pista en contra i rebent 68 punts en els últims dos partits–, busca la segona final de la seva història, després de guanyar la Korac del 2001. No li serà gens fàcil, ja que el Lokomotiv està molt descansat –onze dies sense cap compromís, mentre que els malaguenys han tingut quatre partits en vuit dies– i és un equip que s'ha solidificat al darrere amb el canvi de tècnic. Sasa Obradovic va arribar amb un 1-3 a la primera fase, i no només el va classificar per al Top 16, sinó que l'ha fet créixer molt. I és que, amb el serbi, reben només 62,2 punts a casa.

La Fonteta