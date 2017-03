Nit inspirada dels catalans a l'NBA

Un Ricky Rubio de rècord (22 punts, 5 rebots, 19 assistències) ha regalat als aficionats una nit de fantasia en el Target Center. El base català ha conduït, un cop més, els TWolves (28-38) a una victòria (119-104) contra un dels equips més en forma del moment, els Wizards (41-25), en un partit en què ha demostrat entendre's d'allò més bé amb Karl-Anthony Towns (39 punts, 13 rebots, 2 assistències). Precisament, 10 de les 19 assistències de Rubio, que no només acreditaven un nou rècord personal, sinó també de la franquícia, han estat dirigides al pivot dominicà, que ha estat el clar dominador del partit. "Se les ha enginyat per donar-nos la victòria. Nosaltres ens hem dedicat a aprofitar cada pilota que ens regalava", ha assegurat Towns en al·lusió al bon moment que travessa el base català. La victòria permet als homes de Tom Thibodeau seguir aspirant a una gesta complicada com és classificar-se per al play-off.

D'altra banda, els germans Gasol han sortit tots dos victoriosos dels seus enfrontaments. Els Spurs (52-14) han superat (107-99) els Hawks (37-30) en un partit en què Kawhi Leonard (31 punts, 5 rebots, 4 assistències) ha tornat a reivindicar-se com a possible MVP de la temporada i Pau Gasol, sortint des de la banqueta, ha aportat un doble-doble (13 punts, 10 rebots). En igualar els Warrios (52-14), els de San Antonio s'han fet amb el lideratge a l'oest degut al balanç positiu (2-0) que tenen en els duels directes contra els d'Oakland. A Memphis, Marc Gasol (13 punts, 7 rebots, 7 assistències) ha contribuït en la victòria (113-93) dels Grizzlies (37-30) contra els Bucks (32-34). La franquícia de Tennessee no havia aconseguit guanyar cap partit durant el mes de març, per tant, el triomf ha permès als homes de David Fizdale trencar amb una ratxa negativa de cinc derrotes consecutives i allunyar possibles fantasmes.