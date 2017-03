Els Warriors guanyen, però no convencen

Els Warriors (53-14) han superat gairebé per la mínima (106-104) els Sixers (24-43), en un partit en què han necessitat recórrer a l'èpica en l'últim quart (28-14) per treure-ho endavant. Els homes de Steve Kerr, irreconeixibles, han cedit punts fàcils sota cistella i segones jugades contra un rival teòricament inferior, que ha estat a punt de sotmetre'ls. En els darrers instants del partit, els pesos pesats dels Warriors han reaccionat i a l'Oracle Arena s'han tornat a veure per moments les bones defenses col·lectives que acostumaven a acabar amb Curry (29 punts, 6 rebots, 5 assistències) anotant de triple. Els d'Oakland, però, no han deixat bones sensacions, i necessiten més que mai el retorn de Kevin Durant, però també un Curry més estable, una defensa més regular i una banqueta més anotadora si volen mantenir la condició de grans aspirants.

D'altra banda, els Cleveland (44-22) han donat un sever correctiu (128-96) els Pistons (33-34) i tornen a guanyar després de quatre derrotes consecutives. Lebron James (16 punts, 11 rebots, 12 assistències) ha acreditat el seu desè triple doble de la temporada en una gran exhibició que el reivindica com a candidat a l'MVP. Russell Westbrook, però, no s'ho posarà fàcil. Els Thunder (38-29), que ja són equip de play-off, han passat per sobre (104-122) dels Nets (12-54) en un partit en què el base nord-americà (25 punts, 12 rebots, 19 assistències) ha acreditat el seu triple doble número 33. A falta de 15 partits, Westbrook té moltes possibilitats d'acabar la temporada amb un triple doble de mitjana, que seria històric.