Embiid passa el relleu de ‘rookie' de l'any a Saric

Quan el 2013 Dario Saric va decidir fer marxa enrere en el seu camí cap a l'NBA en retirar-se de ser elegit, va demostrar que no tenia pressa per triomfar en la lliga nord-americana. El croat va signar un contracte amb el Cibona amb 16 anys i allà va madurar. El seu salt a l'Efes en l'Eurolliga, on va estar dos anys, va fer que cobrís els passos necessaris per arribar als Estats Units preparat. Com a mínim, conscient del món professional. Amb un contracte de 2,3 milions de dòlars per temporada, va acabar als Sixers, tot i ser escollit amb el número 12 del draft per Orlando, que automàticament el va traspassar a Philadelphia.

A l'estiu el repte era fantàstic: compartir amb qui apuntava a ser el rookie de l'any: Joel Embiid. Però la greu lesió que es va fer aquest jugador i que l'ha deixat KO tota la temporada ha deixat via lliure al seu company. Saric, que va acabar amb 25 punts, 7 rebots i 6 assistències contra els Warriors, està aconseguint unes mitjanes excel·lents en l'any del seu debut: 12,4 punts, 6,3 rebots i 2,2 assistències en 26 minuts de joc. És cert que els Sixers no aspiren ni al títol ni al play-off –són el cinquè pitjor equip de l'NBA, al darrere dels Suns, els Lakers, els Magic i els Nets–. És dels rookies amb menys impacte en la lliga dels últims anys. Saric també s'ha beneficiat del traspàs d'Ilyasova, que li ha donat més protagonisme. També cal recordar que Simons, número 1 del draft que compartia posició amb Saric, ha estat tot l'any de baixa. Una alternativa seria Brogdon (Bucks), però és lluny del croat.