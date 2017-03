Milers d'emocions

Quan en l'últim partit de lliga Noemí Jordana va anotar el 42-42 de tir lliure contra el Campus Promete a pocs segons de la mitja part, probablement no sabia que acabava de signar el punt 15.000 en competicions FEB des que l'Uni Girona va pujar a Lliga Femenina. L'Spar Citylift Girona va acabar guanyant el partit (87-84) i, per tant, va deixar l'acumulat de punts (entre lliga, copa i supercopa, les competicions que juguen els equips de LLF) en 15.045. Una xifra il·lustradora de la realitat d'un equip que és un dels dos grans referents del bàsquet femení de Catalunya i també de l'Estat espanyol en la seva vuitena temporada en la màxima categoria.

La xifra rodona s'assoleix, a més, en la temporada que acabarà sent la més productiva de la història des del punt de vista anotador, més fins i tot que el curs d'or del club, el 2014/15, quan va guanyar la lliga. L'equip que van dirigir Ramon Jordana i Roberto Íñiguez va vorejar els 72,1 punts de mitjana. El que comanda Èric Surís, que s'ha destacat pel fet de ser el millor atac de la lliga, s'enfila fins ara als 77,4 i, amb cinc jugadores que anoten 10 punts o més de mitjana (16,6 d'Ibekwe, 14,7 de Peters, 11,9 de Leo Rodríguez, 10,5 de Spanou i 10,0 de Coulibaly), no fa la sensació que les dades puguin canviar gaire en els –com a màxim– deu partits que queden. Entre totes cinc garanteixen 63,7 punts per partit. L'Uni és l'equip que anota més punts de la lliga. Té el millor encert en triples (35,9%) i el tercer en tirs de camp (44,7%).

Per descomptat, són les jugadores amb més longevitat en la plantilla les que han aportat més en aquests 15.045 punts. Noemí Jordana (sis temporades) n'hi ha aportat 1.455 (gairebé el 10%), i Anna Carbó (cinc temporades), 1.108 (7,4%). Però a continuació ja hi apareix una de les grans anotadores que ha tingut l'equip, Ify Ibekwe (968), que si manté la seva mitjana actual podria avançar ja Anna Carbó al final de temporada. Que jugadores amb només dues temporades al club com Gisela Vega (511), Artemis Spanou (509) i Vita Kuktiene (443), o fins i tot amb un sol any com Vanessa Gidden (390) o Brittany Chambers (375), figurin molt amunt en la llista denota dos fenòmens. Un, que l'equip, tot i que consolidat, encara és jove en la màxima categoria. L'altre, que hi ha una gran rotació de jugadores en les plantilles d'un any a l'altre i que costa estabilitzar un nucli de jugadores de referència. Malgrat tot, s'ha fet algun progrés. Mentre que Angelica Robinson, Vanessa Gidden o Chelsea Gray van marxar després d'haver-se promocionat a Girona un any (en el cas de Gray, ni això), amb Artemis Spanou i Ify Ibekwe s'ha aconseguit com a mínim una renovació per una temporada, impensable anys enrere.