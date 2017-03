L'entorn ideal

Ante Tomic ho té clar:“Ha d'anar ja a l'NBA.” I Zan Tabak, ex-Celtics, va més enllà: “Boston és un lloc ideal per a ell”

Ante Zizic (Split, 04-01-1997) ha passat els últims mesos de ser una jove promesa amb molt futur a ser una realitat. Ho ha fet de manera meteòrica i seguint els passos d'altres compatriotes seus que ja són a l'NBA, com Dragan Bender (Phoenix Suns). La història de Zizic, però, tenia ja fixat el seu destí. Un camí que, tot i el cant de sirenes i la quantitat d'euros que li oferien des d'Europa, l'ha de portar inexorablement a creuar l'Atlàntic per jugar a l'NBA. I més quan, l'estiu passat, els Celtics van deixar clar el seu interès per incorporar-lo. Escollit en el número 23 del draft, la franquícia de Boston i ell mateix ja tenien clar que els seus camins es creuarien aviat. I serà d'aquí a tres mesos. Ho tenia tan clar que ni tan sols l'estiu passat, quan el Barça es va interessar en ell, hi va haver opció d'acabar al Palau Blaugrana. No hi va haver opció. Ben assessorat pel seu germà Andrija –director esportiu de la Cibona i exjugador del Barça el curs 2005 substituint Remon van de Hare– el seu full de ruta estava ja escrit.

Però el que havia de ser un graó d'un any en la lliga adriàtica defensant la samarreta de la mítica Cibona al costat d'un altre futur NBA, Nik Slavica, les seves exhibicions ho van precipitar absolutament tot. Contra l'Skopje, campió de Macedònia, va signar 37 punts, 20 rebots i 56 de valoració. No va ser casualitat. Uns dies després, contra el Mega Leks –equip serbi propietat del seu representant, Mizko Raznatovic–, va tornar a trencar registres: 35 punts, 12 rebots i 43 de valoració. Literalment la lliga adriàtica li havia quedat petita. I amb només 19 anys. Impressionant. La seva superioritat en la competició es veu en el fet que va fer 28,2 de valoració de mitjana. El segon més valorat, Nikola Jankovic, de l'Olimpija, va acreditar 19,2. En rebots (9,2) superant Alpha Kaa (Mega Leks) amb 7,5. O en punts (20), superant Ivan Marinkovic (Zadar) amb 17,7. Ante Zizic era líder en tot. I en la lliga adriàtica hi juguen equips del nivell de l'Estrella Roja –revelació de l'Eurolliga–, el Buducnost, el Cedevita i el Zadar.

I, juntament amb el seu germà Andrija –a vegades es pensen que és el seu pare perquè es porten 17 anys de diferència– van redissenyar el full de ruta. Van buscar un equip d'Eurolliga per poder estar només fins a final de temporada. A canvi, la Cibona en treia un rendiment econòmic que anava genial perquè el mític Drazen Petrovic Hall pogués mantenir joies de futur. El Darussafaka va complir tots els requisits que els Zizic volien.

En definitiva, qui és bo en la lliga adriàtica, o és a l'Eurolliga i o és a l'NBA. Ràpidament, Zizic va demostrar a la màxima competició europea que entre els millors també destacava: 9,7 punts i 7,1 rebots de mitjana en 23 minuts de joc. Ante Tomic, un dels seus compatriotes, parla d'un altre dels pilars de la selecció de Croàcia: “No he coincidit amb ell a les seleccions i no el conec, però sé que està ben assessorat. Si fos ell no dubtaria a marxar a l'NBA. Està preparat, té futur i un talent espectacular.” El pivot blaugrana explica la feina de formació que es fa al seu país: “Ha estat a la Cibona des del 2014 i ha tingut temps de formar-se al costat d'altres joves i d'entrenadors que saben de què va aquest negoci, tot i que és molt jove ha sabut esperar el moment i marcar el tempo que li feia falta en cada moment, penso que ha tingut molt clar que Europa no era la seva prioritat a curt termini.” Ante Zizic es va formar al planter del KK Split, a la seva ciutat natal. Allà, a la dècada dels vuitanta, hi va haver un equip de llegenda que va passar a la història: la Jugoplastika. En aquell equip hi havia un home, ara tècnic del Real Betis, Zan Tabak. També era pivot i va ser al club des del 1985 fins al 1992. El croat ens parla del talent i de la formació a Split: “Des de fora pot semblar que pel fet que aquests clubs croats ja no estan al primer pla mediàtic com abans han deixat de fer la seva feina de formació, i no és així, des del KK Split, on conec els que ho porten, i també des de molts altres clubs, com la Cibona, mai s'ha deixat de fer les tasques de planter, és una forma de vida, el bàsquet està molt arrelat a Croàcia i les característiques físiques de la gent del país ajuda.” D'Ante Zizic també en parla Zan Tabak: “L'NBA actual no té res a veure a la que jo vaig viure del 1994 al 2001. Les fitxes s'han disparat, hi ha més jugadors, els europeus ara tenen més possibilitats i Europa, tot i que la nova Eurolliga és fantàstica, no pot competir amb l'NBA. Abans ja no podia, i ara encara menys.” Tabak coneix perfectament la franquícia on anirà Zizic perquè hi va jugar el 1998 amb els Celtics: “L'elecció ha estat ideal, Boston és com una ciutat europea, l'adaptació li serà fàcil. Té fam de bàsquet perquè acaba de fer 20 anys i es vol menjar al món, crec que li anirà molt bé.” El tècnic del Betis parla de la selecció del seu país: “És com sempre, si els NBA hi poden o hi volen ser, hi ha una gran selecció.”