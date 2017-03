És un rival directíssim

Quan falten cinc jornades per acabar la lliga regular, el Darussafaka, que té dues victòries més que el Barça Lassa, s'hi juga molt més que els blaugrana. Els de Bartzokas tenen assumit que no seran als quarts, tot i que parlen del miracle de la remuntada. Però els turcs, que són a dos triomfs de la vuitena posició, saben que el marge d'error és mínim. I més si subratllem que el pròxim desplaçament dels de David Blatt és a Moscou, que han de jugar un duel turc contra el Galatasaray, anar a la pista del Brose i rebre una Estrella Roja en ratxa.

Els blaugrana s'han posat com a repte anar construint l'equip a mesura que van recuperant lesionats i jugadors fora de forma, com el seu líder, Rice. El Barça és conscient que l'Efes i el Darussafaka encara poden fallar, però han d'estar preparats per no errar si arribés aquesta situació. Els de Bartzokas els queda jugar a Madrid –dimecres vinent–, rebre l'Estrella Roja i el Maccabi i acabar a la pista del Fenerbahçe. El Barça té guanyat el basket average a l'Efes i manté quatre punts del partit del Palau contra el Darussafaka. El pavelló Volkswagen Arena no té res a veure amb els majestuosos palaus d'Eurolliga. Contra el PAO, 4.856 espectadors i contra el Fenerbahçe, 4.956. En la lliga turca juga a l'Ayhan Sahenk, amb capacitat per a 3.500 espectadors.

Lluny dels líders turcs

Tot i la gran inversió que ha fet aquesta temporada el Darussafaka, la invitació que va rebre de l'Eurolliga –el seu patrocinador, Dogus, també ha donat diners a la competició europea– no s'està traduint amb una millora en la lliga turca. A Turquia els de David Blatt (14-7) són lluny dels dos grans favorits, el Fenerbahçe i l'Efes (19-2). Al davant també tenen el Besiktas (16-5) i el Banvit (15-6). Hi ha una circumstància curiosa en l'aspecte estadístic del Darussafaka. En l'Eurolliga, Wanamaker és el cinquè màxim anotador (15,7 punts per partit) i Clyburn, el catorzè (12,7); però, en canvi, ni l'un ni l'altre estan entre els 20 millors anotadors de la lliga turca. La seva prioritat, doncs, és clara.

