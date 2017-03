Marc Gasol, imparable

Marc Gasol (18 punts, 10 rebots, 10 assistències) s'ha exhibit en la victòria a domicili (91-103) dels Grizzlies (39-30) contra els Hawks (37-31). El pivot català no només ha conduït amb mà de ferro el seu equip i s'ha convertit en el botxí dels d'Atlanta, sinó que ha acreditat el seu segon triple doble de la temporada, el tercer de la seva carrera —cap jugador de la franquícia ho havia aconseguit abans—. "No importava qui el defensés", ha assegurat Tim Hardaway. "Amb ell només has de seure i esperar a que succeeixin les coses", ha terminat subratllant David Fizdale.

Els de Memphis han celebrat que, després d'un inici gris en el mes de març, l'equip ha tornat a recuperar l'agressivitat i la solidesa defensiva que el caracteritzava. De les últimes tres victòries consecutives, cap dels rivals ha aconseguit anotar més de 93 punts, fet que demostra el gran moment que travessa la franquícia de Tennesse. Això, sumat al bon nivell de Marc Gasol augura un bon final temporada per als homes de David Fizdale.

De rècord