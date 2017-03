El Barça torna a fer figa (67-56)

El Barça Lassa (10-16) ha perdut aquest vespre a la pista del Darussafaka (13-13) per 67-56, un enfrontament que ha entregat en el segon quart (32-9). El resultat fa que en la propera jornada, a la pista del Madrid, l'equip pugui quedar matemàticament eliminat de la cursa pel play-off en cas de derrota, encara amb tres jornades per jugar-se.

Inicialment, l'equip ha dominat gràcies a la presència de Tomic i al fet que els turcs, nerviosos, s'han mostrat molt desencertats (7-13). Però l'entrada de Faverani ha permès els locals trobar ritme de partit, no tant al final del primer quart (11-13) com en l'inici del segon. I quan Tomic ha tornat al camp el marcador ja era de 27-17 (15'). Sense rumb –entre Rice i Renfroe valoraven -7 al descans– ni sentit col·lectiu en defensa per fer front a l'habitual disposició de quatre homes petits i un de gran del Darussafaka, l'enfrontament ha quedat pràcticament liquidat poc abans del descans (43-22).

En el tercer quart, l'esforç defensiu d'Oleson sobre Wanamaker, l'activitat de Claver i Tomic i la inspiració de Perperoglou (9 punts en el període) han servit per retallar el dèficit fins al 53-42. I ja en el darrer, el Barça s'ha situat 54-47 (32'), però les rotacions no han donat continuïtat al joc de la primera unitat i el Darussafaka, molt poderós en el rebot ofensiu (7 en aquest parcial), ha sabut conservar les distàncies (59-50 a 4:20) malgrat no haver tingut, després del descans, la fluïdesa ofensiva del segon quart.

El proper partit del Barça és demà passat, a Badalona (12.30 h), en la lliga, mentre que dimecres visita (21 h) el Madrid en l'Eurolliga.