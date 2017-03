La Penya continua viva

Jordi Villacampa podrà plegar de president del Joventut i marxar en pau. Després d'uns anys amb l'aigua al coll i de l'anunci del president que liquidaria el club si no es tancaven diferents acords econòmics que contribuïssin a eixugar el deute acumulat per l'entitat, de 10,6 milions d'euros, ahir va arribar la tercera pota, la que dóna viabilitat plena al club, gràcies a una decisió de l'ajuntament de Badalona.

Superats els esculls d'Hisenda i de les entitats bancàries, amb les quals el club ha refinançat el deute, quedava per resoldre l'acord amb el consistori per assegurar la supervivència. Tot i que les negociacions han fet pujada durant una bona part del camí, les dues parts van anunciar ahir un pacte que garanteix la continuïtat de la Penya i que permetrà al seu president i a la resta del consell d'administració plegar d'aquí a unes setmanes sense deixar l'entitat ni tan sols al caire de l'abisme.

Finalment, i tot i que fa només uns dies el govern municipal va assegurar que la compra s'entreveia “difícil”, l'Ajuntament de Badalona adquirirà la instal·lació esportiva del Mas Ram, on la Penya té el 95% de les accions. Amb aquesta compra el club ingressarà els diners que encara necessita per fer quadrar els comptes. El preu final es tancarà durant els propers dies, ja que el govern municipal de Guanyem Badalona en Comú, ERC i ICV-EUiA preveu elevar l'acord, amb els números fets, al ple del 28 de març. Una taxació encarregada per la Penya situa el preu en 2,6 milions d'euros. L'Ajuntament ha de rebre un segon encàrrec fet a la Diputació de Barcelona per acabar de concretar la injecció econòmica. Després, el consistori esdevindrà el nou propietari d'una instal·lació que, entre altres serveis, disposa de pistes de tennis i pàdel i una piscina descoberta.

A banda de l'adquisició de la instal·lació esportiva, l'acord també implica una relació més estable i fluïda. L'Ajuntament s'integrarà en el consell d'administració de la Penya, i s'augura que això farà que l'activitat de l'entitat esportiva tingui “un retorn social major que l'actual”.

El document que aprovarà el ple a final de mes, molt probablement amb el suport de tots els grups polítics, incorporarà també l'acord que ja existia entre les dues parts referents a l'IBI que la Penya pagava per fer ús del Palau Olímpic. L'entitat ja està exempta d'abonar aquest import i tampoc no haurà de sufragar els prop de 2 milions que deu al consistori, per rebuts impagats. L'Ajuntament de Badalona no pot condonar aquest deute, però recorrerà a la fórmula del patrocini per anar-lo descomptant.