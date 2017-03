Abduïts per la tristor

Per molt que matemàticament encara no està eliminat –podria quedar-hi ja la jornada vinent, a la pista del Madrid, i encara li quedarien tres partits insulsos per jugar–, la realitat ja va dictaminar fa temps que el Barça Lassa seria incapaç d'accedir al play-off. Ignorar-ho era enganyar-se, per molt que s'hagin anat succeint propòsits d'esmena, desmentits constantment a la pista.

El pòsit que quedarà del periple europeu d'enguany és el d'un equip buit de contingut, transparent en la dificultat i que ha exhibit una continuïtat tan migrada que ni tan sols li dona per prolongar-la gaire en els partits. A la pista del Darussafaka es va reviure la cançó de l'enfadós que està acompanyant els blaugrana en el torneig. Es passa de la més absoluta mediocritat (43-22 en el descans) a una reacció que no va enlloc perquè hi ha massa elements en un altre món, i el que surt de la banqueta aporta poc. O res.

Desballestats

L'equip va entrar amb bon peu al partit, mesurant les possessions –atacs llargs, al límit del temps– i localitzant en l'encert des del triple el trampolí per distanciar-se en el resultat. Tomic també hi tenia un cert pes, fent-se present als dos costats del camp. Entre això i el desencert de l'equip turc, neguitós al principi, tot fluïa (7-13, 7'). Però, la irrupció de Faverani –o el primer descans de Tomic– va despullar els de Bartzokas, que van començar a cedir el rebot i alhora el ritme de partit. I amb l'entrada de segon parcial, el duel va canviar d'amo, amb Zizic fent-se gran sota els cèrcols i Clyburn castigant des de tot arreu (10 punts en el segon quart). Quan el pivot croat va tornar a la pista, l'avaria era de consideració (27-17, 16'). Sense cap capatàs que hi posés un punt de pausa –Rice i Renfroe acumulaven despropòsits (-7 de valoració en el descans)–, el rival va disposar de camí per teixir transicions i les diferències s'engrandien a mesura que es feia més visible el desgavell, amb tots els jugadors engolits per la situació i per les particularitats del Darussafaka, que erosionava amb el seu joc de quatre petits. A la mitja part, 43-22 i una sensació d'impotència que feia realment feredat.

Insuficient