Duel de necessitats

El Divina Joventut i el FC Barcelona Lassa disputen avui (12.30 h, MD2 56) l'enfrontament amb més rivalitat del bàsquet del país, un partit molt important tant per als verd-i-negres com per als blaugrana.

Immersa en la lluita per no acabar la temporada amb un dels dos pitjors balanços, la Penya (7-16) necessita guanyar tants partits com sigui possible dels nou que li queden, independentment de la qualitat i la situació del rival de torn, perquè ahir el Rio Natura va derrotar el Madrid i el seu registre és ja de 7-17. L'equip badaloní, que acredita un 6-5 a l'Olímpic, ha competit molt bé aquesta temporada a casa, i la prova és que per exemple hi ha derrotat el València i l'Unicaja, a banda de vendre molt cara la desfeta contra el Baskonia (83-90) i el Madrid (78-71). Avui rep el Barça (15-7), que arriba a l'enfrontament després de perdre a Istanbul divendres. Per als blaugrana, que han perdut més partits (6) que no pas n'han guanyat (5) lluny del Palau Blaugrana, el triomf és necessari per no perdre el fil dels llocs capdavanters i, més enllà del resultat, per reforçar el precari estat d'ànim de l'equip. Tornarà Juan Carlos Navarro.