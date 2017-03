Pas de gegant del Cadí cap al ‘play-off' i triomf aclaparador de l'Spar

El Cadí la Seu ha superat el Campus Promete per 75-57 en un gran partit col·lectiu i se situa sisè (13-11), tancant la zona de play-off i a davant del Promete i el Guipúscoa (12-12 tots dos) que justament s'enfronten la setmana vinent.

L'equip de Joan Carles Pie ha mantingut la línia ascendent de les últimes jornades i, amb Tirera esplèndida (22 punts i 9 rebots) ha sotmès l'equip d'Andreu Bou, que ha pogut salvar el basket average en l'última possessió però ha perdut la pilota. És la cinquena victòria seguida del Cadí.

Per la seva banda, l'Spar Citylift Girona ha aclaparat el Bembibre (54-91) després de 40 minuts de superioritat en tots els aspectes. Però l'Avenida ha guanyat a la pista de l'Araski i en el partit de dimecres entre castellanes i gironines (corresponent a la jornada del dia 11 i ajornat per la participació de l'Avenida en els quarts de final de l'Eurolliga) no hi haurà el lideratge en joc. Ibekwe (21 punts i 16 rebots), Spanou (19 i 7) i Buch (13 punts i 6 assistències) han estat le smés brillants.