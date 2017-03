Amb estil propi (100-92)

Amb la connexió georgiana per sota i Walker i Jelinek per fora, el MoraBanc Andorra va recuperar ahir la pau d'esperit amb un triomf marca de la casa, a còpia de cistelles i bàsquet d'alt voltatge. No va poder deixar-se anar fins als últims segons perquè el Saragossa d'anotar també en sap una estona, però falcat sempre en Shermadini i fent present la determinació de Burjanadze en l'últim quart, la desena victòria a casa en onze partits va ser un fet.

A tota pastilla