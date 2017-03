El Barça es passeja a Badalona (56-76)

El Barça Lassa ha agafat aire a Badalona on s'ha passejat (56-76) després d'apallissar el Divina Joventut. El derbi ha començat amb moltes imprecisions per part d'un i altre equip però amb els verd-i-negres plantant cara. Però els de Bartzokas, tot i no jugar amb fluïdesa en atac, ha estat capaç de neutralitzar absolutament a la Penya en atac. Els blaugrana han fet una primera estirada (20-29) però els de Diego Ocampo han estat capaços de deixar el partit obert al descans (28-32). La sagnia però ha arribat al tercer quart on el Barça ha fet desaparèixer la Penya del Palau Olímpic. En atac Koponen (que no ha fallat res amb 6/6 de dos i 2/2 triples amb 19 punts) i Perperoglou (19 punts). La diferència ha començat a créixer sense fre davant un equip, la Penya, enfonsada i amb el Barça jugant a plaer. La renda s'ha disparat fins els 32 punts (34-66) i s'ha trencat el matx. Els últims 13 minuts han estat de penitència i els verd-i-negres han pogut maquillar el marcador i Bartzokas ha pogut donar minuts a Navarro.

D'altra banda, abans del matx s'ha fet un homenatge als primers campions de la història de la lliga del 1967 amb un acte familiar al mig de la pista.