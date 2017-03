El tenen a les mans

Cinc victòries seguides han canviat completament les cares al Cadí la Seu. L'última, contra el Promete, ha situat l'equip en zona de play-off per primera vegada en tota la segona volta i amb un triomf de marge respecte als equips que el poden desbancar, el Promete i el Guipúscoa. Dissabte les alturgellenques poden segellar el que seria el seu tercer play-off en les cinc últimes temporades. Això sí, necessiten guanyar a Girona i que el Guipúscoa s'imposi a la pista del Promete.

No és fàcil cap dels dos resultats, però està a les seves mans. A més, en cas de derrota, a l'equip de Joan Carles Pie li quedarà una altra oportunitat en l'última jornada, a la Seu contra el Bembibre.

Això sí, de cara als desempats, el Cadí ha de fugir de situacions amb el Ferrol i l'Araski (hi ha perdut tots els partits) i li convé l'empat amb el Guipúscoa (li ha guanyat els dos partits) sempre que no hi hagi cap més equip implicat. Ni el triple empat amb el Promete i el Guipúscoa l'afavoreix.

L'empat simple amb el Promete està per resoldre. El basket average particular està empatat i el general és millor ara el Cadí (+35) que el de l'equip d'Andreu Bou (+22).