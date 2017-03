Els Rockets (49-22) han aconseguit guanyar en l'últim sospir (125-124) contra els Nuggets (33-37), gràcies a una magistral jugada de James Harden (39 punts, 7 rebots, 11 assistències). A falta de sis segons per acabar el partit, el base nord-americà ha capturat un rebot a camp propi i, com si fos un velocista professional, ha creuat la pista, de cistella a cistella, sortejant rivals i anotant els dos punts decisius que han donat la victòria als de Houston per la mínima. "M'he sentit com Usain Bolt", ha comentat Harden en un to bromista després d'un gran partit en què cap dels dos equips ha decebut.

En la lluita per l'MVP, Harden guanya ventatja a Westbrook, un altre dels grans candidats, que ha estat irreconeixible en el duel d'aquesta matinada. Els Thunder (40-30) han caigut derrotats a casa (95-111) contra els Warriors (56-14) i Westbrook (15 punts, 8 rebots, 7 assistències) ha acreditat la seva segona anotació més baixa de la temporada. Kevin Durant, encara lesionat, no s'ha volgut perdre cap detall del partit des de la banqueta. A falta de dotze jornades, els Warriors han recuperat les bones sensacions i ja tenen un avantatge de tres victòries en la pugna pel lideratge amb els Spurs (53-16).

Toc d'atenció