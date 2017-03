De clàssics, se n'esperen més

Serà el tercer enfrontament de la temporada entre el Perfumerías Avenida i l'Spar Citylift Girona. I seria el quart si el club castellà hagués estat mínimament flexible amb la data de la supercopa, tant com ho va ser l'Uni amb la data del partit d'avui –a dos quarts de nou del vespre, corresponent a la jornada de l'11 de març–, que li havia d'haver estat consultada i no ho van fer. Sigui com sigui, avui la Lliga Femenina es posa al dia amb el nou clàssic, l'enfrontament que sol posar en joc els títols. Per això mateix, perquè en poc més d'un mes hi ha l'expectativa de dos o tres enfrontaments més en la final de la lliga, el d'avui poca transcendència tindrà.

Avui pot quedar sentenciat el primer lloc de la fase regular. Serà així si l'Uni no és capaç de guanyar per una diferència superior als nou punts de la primera volta a Fontajau (76-85), o si guanya per 9 anotant-ne més de 85. Però en el supòsit que ho aconseguís, l'Avenida encara hauria de perdre un altre partit i jugant a Bembibre (9-15) i contra el Gran Canària (4-20) és ciència-ficció. En resum, el partit d'avui no decideix res perquè està tot decidit des de la derrota de l'Spar a Gernika. Una altra cosa hauria estat que l'Avenida hagués pagat a la pista de l'Araski l'esforç i l'eliminació europea.

Fa mitja nosa