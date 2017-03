L'Spar Citylift perd a Salamanca i no acabarà primer de la fase regular

El Perfumerías Avenida cabarà primer de la fase regular i l'Spar Cityift Girona segon passi el que passi en les dues últimes temporades. L'equip gironí ha perdut per 67-60 a Salamanca. Com en la copa, quan l'Avenida ha cargolat al darrere, l'Uni ha tingut moltíssimes dificultats per anotar. En els últims set minuts del segon quart només ha anotat dos triples (37-32) i en el tercer quart ha arribat a perdre de 17 (63-46) abans de fer un 0-10 (63-56). En l'últim període, quan tot semblava perdut (64-51) l'Uni ha fet un darrer esforç i amb 66-62 Coulibaly ha fallat un tir per ficar-se en el partit. Ibekwe (16) i Spanou (14) han estat les màximes anotadores de l'Uni.