Radiografia d'un fracàs

El Barça Lassa va quedar definitivament exclòs de la cursa per ser entre els vuit millors equips sense jugar. Pel resultat de tercers, com els mediocres, un final d'acord amb el que ha estat la seva temporada a Europa, la pitjor en l'Eurolliga moderna.

Per demèrits propis i per mèrits dels rivals, els blaugrana s'han vist superats per la dreta, per l'esquerra i per sobre del cèrcol. Amb tres jornades per disputar-se, no ha estat capaç de guanyar cap dels nou partits que ha jugat contra els cinc primers classificats (Madrid, CSKA, Olympiacòs, Fenerbahçe i Baskonia), només ha superat en els dos enfrontaments els cuers (Unics i EA7 Milà) i contra la resta ha esgarrapat l'average particular al Panathinaikòs (+9), l'Anadolu (+7) i el Zalgiris (+2). La qüestió que l'ha ofegat nit rere nit ha estat l'ofensiva, una escomesa resolta a raó de 71,6 punts la peça i que ha estat el pitjor atac, també en punts per possessió, de la competició.

En perspectiva