Marc, aquesta vegada no

En l'enèsim duel dels germans Gasol, Pau (9 punts, 4 rebots) ha aconseguit imposar-se a Marc (13 punts, 10 rebots) per primer cop aquesta temporada (1-2). Els Spurs (55-16), que afrontaven el partit conscients de la dificultat de batre a un rival com els Grizzlies (40-32), han estat concentrats des del primer minut i han dominat el partit sense donar pas a cap intent de remuntada. Amb un gran LaMarcus Aldridge (23 punts, 8 rebots, 1 assistència) i un decisiu Kawhi Leonard (19 punts, 7 rebots, 4 assistències), els de San Antonio han acreditat la seva 55a victòria de la temporada i es converteixen, junt amb els Celtics (24) i els Lakers (23), en la tercera franquícia en la història que acumula 20 temporades amb 55 o més victòries. A falta de deu partits per finalitzar el curs, els Grizzlies ocupen la setena plaça a l'oest i tenen per davant els Thunder (41-30), que comandats per Westbrook pugen com un coet. Els Spurs, per la seva banda, encara han de jugar un partit més i són segons a la classificació, a dues victòries d'un lideratge que els Warriors (57-14) defensen amb gelosia. Si res canvia d'aquí a final de temporada, que és el més probable, en la primera ronda del play-off es tornaran a veure les cares els germans Gasol.

