Tenen punt d'honor

El Barça Lassa, sense Doellman, Lawal, Faverani ni Tomic en el joc interior, va neutralitzar ahir l'equip de moda de l'Eurolliga, un equip que es jugava el pas als quarts i que els blaugrana van mantenir sota control tota la segona meitat. L'actitud i la línia va ser l'exigida per poder créixer com a equip i estar a punt per a l'hora de la veritat, quan arribin els play-off de l'ACB.

Quant al matx, dos triples inicials de Rice i Oleson van donar avantatge als blaugrana (8-2), però ràpidament l'Estrella Roja va fer un 0-7 per retornar la igualtat (8-9). El matx va viure en una transició d'intercanvis de cistelles, imprecisions d'un i altre equip, pèrdues de pilota i poca anotació. Això va fer que s'arribés al descans amb tot el partit obert (32-29).

En la sortida del vestidor el Barça va fer un pas endavant liderat per un dels jugadors del moment com és Perperoglou. El grec va anotar cinc punts consecutius i va mostrar així la seva activitat en atac, i va provocar el temps mort de Rodonjic quan només s'havien disputat tres minuts. Els blaugrana agafaven un màxim avantatge (39-31). La ratxa va continuar amb un triple de Claver que feia que la diferència es disparés per sobre de la barrera dels 10 punts (42-31). El dubte era saber si hi hauria continuïtat. I van ser els millors minuts dels últims partits del Barça. Un triple d'Oleson i un altre de Koponen disparaven la diferència.

Curiosament en aquesta fase va sorprendre que el tècnic serbi fos incapaç d'aprofitar l'avantatge que tenia dins la pintura amb Kuzmic, assegut tot el tercer quart a la banqueta, tenint en compte la baixa per sanció de Tomic pel cop de colze a Carroll en l'últim partit. El matx semblava trencar-se a vuit minuts per al final amb un triple de Perpergolou (58-45), però els serbis van reaccionar per posar-se a sis punts a quatre minuts per al final (60-54). Els blaugrana, però, van trobar de nou el seu líder, Perperoglou (17 punts), per decidir.

Debut oficial de Kurucs