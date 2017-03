Els Spurs no fallen amb dobles figures de Pau Gasol

Els Spurs no s'han deixat sorprendre per uns competitius Knicks tot i que els texans no han perdonat. Gran partit de Pau Gasol que ha acabat amb dobles figures (19 punts i 10 rebots) demostrant que està arribant en un bon moment de forma al tram final de la temporada. El millor dels de Popovich ha estat un dia més Kawhi Leonard (29 punts). Pels Knicks el company de selecció espanyola de Pau, l'exMadrid Willy Hernangómez, ha acabat amb 24 punts i 13 rebots. Menys sort han tingut els TWolves de Ricky Rubio que diuen adéu -no matemàtica però sí virtualment- al play-off després d'encadenar la sisena derrota seguida. Aquesta vegada la derrota ha estat contra els Blazers que deixa els de Minnesota a set victòries de la vuitena posició. El base d'El Masnou ha acabat amb 16 punts (1/1 triple) , 4 rebots i 4 assistències en un equip on hi ha hagut sis jugadors que han anotat 13 punts o més però que han estat insuficients per contrarestar McCollum (32). L'espectacle de la nit però l'ha posat John Wall (37 punts i 11 rebots) per liderar els seus Wizards -sense el lesionat Bogdanovic- a la pista d'uns impotents Cavs. L'ha secundat Beal (27) . Els de LeBron James han perdut vuit dels 14 partits que han jugat aquest mes de març i els de Washington continuen lluitant per ser líders de la conferència est. Ara mateix només tenen per davant Cavs i Celtics amb dues victòries més. LeBron ha acabat amb 24 punts, 11 rebots i 8 assistències. L'anècdota és que ha començat jugant amb ulleres però les ha llançat quan començava a fallar tirs. L'exBarça Satoransky ha jugat 57 segons. D'altra banda, els Raptors de l'exManresa Ibaka (18+8) i DeRozan (18) assalten Dallas mentre els Clippers tomben un rival directe com els Jazz per la lluita per la quarta plaça. Gordon Hayward, lesionat, no ha pogut acabar el matx.