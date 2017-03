La Penya fa un pas de gegant per salvar-se

La Penya ha aconseguit una victòria (57-71) amb un valor triple que pot ser un pas definitiu per assolir l'objectiu de la permanència. Ha guanyat, ho ha fet contra un rival directe i ha recuperat el bàsquet-average. Una victòria que dóna confiança abans de la segona final que li queda la setmana vinent a Badalona contra l'Obradoiro.

Quant al partit, la primera part ha tingut dues cares. D'entrada un primer quart amb moltes pèrdues per un i altre equip (11 en total) i el primer període ha acabat amb un ajustat 15-13. Però al segon quart els de Diego Ocampo han anul·lat literalment el seu rival. El Betis ha quedat encallat, impotent i sense resposta. Fins el punt que els andalusos no han fer cap cistella en joc fins a l'últim segon del segon quart amb una cistella de Nachbar sobre la botzina. La Penya ja havia agafat un màxim avantatge de 16 punts (18-34) després d'un triple de Vidal. La direcció de Sàbat (11 punts amb 3/4 triples) i la feina del totterreny Abalde (12 punts) ha estat clau en els primerse 20 minuts.

A la sortida dels vestidors semblava que la Penya trencava el partit quan ha agafat 18 punts de renda (30-48). Però llavors han aparegut els fantasmes d'altres partits on els verd-i-negres els tenien dominats i han acabat perdent. I més, quan a quasi cinc minuts pel final el Betis es va posar a només sis punts (49-55) igualant el bàsquet-average del partit de Badalona -al Palau Olímpic van guanyar els andalusos 88-94-. Però llavors ha aparegut el veterà Vidal per anotar un triple definitiu (49-58). Després Ventura, amb un 2+1 en l'últim segon de possessió (49-61). La rúbrica ha estat un triple de Sàbat que ha trencat el partit. Els de Diego Ocampo han tornat a guanyar un partit, cosa que no feien des del 30 d'octubre passat en l'únic partit que havia guanyat fins ara a domicili a Manresa.