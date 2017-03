Tocats de mort

Si encara hi havia alguna escletxa d'esperança a Manresa d'evitar un descens esportiu, ahir gairebé va diluir-se del tot. Al migdia, el Divina Joventut –el que marca la línia de salvació– va guanyar a Sevilla i, a la tarda, l'ICL va caure al Nou Congost. Tots dos fets plegats propicien que l'equip es trobi a quatre victòries de la permanència i només set partits per disputar. La decepció al final, a les grades i a la pista, era evident, també perquè els locals es van buidar, però van veure's incapaços de contenir el talent de Popovic, botxí amb 19 punts en un últim quart majestuós.

Fos pel que fos, l'equip va saltar a la pista absent, poc enèrgic, i el Montakit no va tenir manies davant tanta facilitat (3-10, 3'). Ibon Navarro va buscar activar els seus, esbroncant-los i retraient-los la seva apatia en un temps mort. No va semblar, d'entrada, que l'ICL reaccionés perquè continuava despistat, estant poc atent a les continuacions de Sekulic i als triples visitants (cinc en el primer quart). El dèficit va enfilar-se fins a -10, però el combinat del Bages va poder contenir la sagnia, sobretot a partir dels rèdits del rebot ofensiu.

El ruixat des de l'arc visitant no s'aturava, i l'aparició de Cvetkovic, decidit en tot el que feia, va dotar els locals d'un referent per evitar que el rival s'escapolís. Però la producció arribava sobretot del tir lliure, ja que patia molt en situacions d'atac posicional i no podia córrer perquè no tenia el control del rebot. Si amb tot això no perdia el fil, era pel pas endavant al darrere, amb Rey intimidant. En la mitja part, 40-46.

Els primers minuts del tercer quart no auguraven res de bo per a l'ICL. El rival el castigava amb punts de les segones opcions i estirava el resultat una altra vegada a cop de triple (50-60, 26'). Però l'equip es negava a rendir-se, va serrar les dents i definitivament va trobar la transició, amb un paper destacat de Pere Tomàs, Cvetkovic i Cakarun. Al Montakit, no li entraven els triples i el resultat va fer un gir, que es va confirmar a l'entrada del darrer parcial (65-62). Aquí, Popovic va tornar a la pista –se l'havia preservat molts minuts en el tercer quart, per faltes– i ben aviat va alçar la veu, amb tres triples seguits. Inicialment, els locals hi van donar rèplica, però tant d'encert el va erosionar i va fer-li perdre concentració. I ja no van tenir resposta a les últimes fuetades del croat, fosos físicament i mentalment pel desgast fet en va.