Els Grizzlies cedeixen contra els Warriors

Amb la baixa de Marc Gasol, amb molèsties al peu, els Grizzlies (40-33) han caigut derrotats (106-94) contra els Warriors (59-14) en la seva visita a l'Oracle Arena. Els de Memphis han plantat cara fins al final, però han fet fallida en l'últim quart quan les cames començaven a flaquejar. Els Warriors, liderats per Curry (21 punts, 1 rebot, 11 assistències) i Thompson (31 punts, 2 rebots, 1 assistència), han tornat a ser infal·libles amb els llançaments exteriors (17/31) en comparació amb uns Grizzlies (8/29) que, encomanats a un gran Mike Conley (29 punts, 1 rebot, 6 assistències) han estat capaços de sostenir-se durant gairebé tot el partit i de reivindicar-se com un rival gens desitjable per a la primera ronda del play-off.

Beneïda vuitena posició

La derrota (112-108) dels Heat (35-38) contra els Celtics (48-26) i la victòria (94-109) dels Bulls (35-39) contra els Bucks (37-36) deixa la classificació per al play-off a l'est més oberta que mai. Mirotic (28 punts, 8 rebots), un dels grans culpables de que els de Chicago segueixin somiant en assolir la vuitena plaça, ha destacat notablement en el partit contra els de Milwaukee. D'altra banda, a l'oest, la victòria (81-97) dels Blazers (35-38) contra els Lakers (21-52) i la derrota (90-115) dels Nuggets (35-38) contra els Pelicans (31-42) ha permès als de Portland superar als de Denver i aconseguir la classificació momentània.

Lluita pel lideratge