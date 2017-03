Un retorn eclipsat per les urgències

A Nacho Llovet (Barcelona, 09-05-1991) li tocarà diumenge viure un retorn a Badalona que no era el que esperava quan, després de catorze temporades a la Penya –hi va arribar sent infantil i va anar escalant graons fins a acabar sent-ne el capità– va decidir canviar d'aires i acceptar el repte de Santiago de Compostel·la. Els seus dos clubs, el professional i el de la seva vida, tindran un duel de màxima pressió, amb el descens a la LEB trepitjant-los els telons: “M'hauria agradat jugar a Badalona amb els dos equips ja salvats.” Però el pivot confia que ni l'un ni l'altre acabaran baixant: “Ara mateix per dinàmiques i calendari crec que el Betis ho té més complicat que nosaltres, però amb el que queda ja no hi ha marge d'error.” Llovet explica l'experiència d'haver marxat de la seva zona de confort, que era Badalona: “És una decisió vital, però és clar que els joves a la Penya vivim una situació ideal, perquè el club ens protegeix molt. Ets a casa, tot són comoditats i facilitats, t'entrenes amb amics... Una cosa molt diferent quan surts a fora i veus la realitat. Quan ets al Joventut no ets conscient que vius molt bé, però quan marxes ho tens claríssim.”

Llovet assegura que vol que els nervis no li juguin una mala passada en el partit contra la Penya: “És una situació atípica, veure la meva gent. Continuo sent de la Penya i és un club que m'estimo molt, perquè em va fer créixer i em va donar l'oportunitat d'arribar a l'ACB. No serà fàcil jugar.” Curiosament, el millor partit de Llovet a l'ACB va ser en la primera volta contra la Penya i va va acabar amb 11 punts, 6 rebots i 21 de valoració.

Cares noves i lesions