Duel Pau-Marc en l'horitzó

Snse jugar i a conseqüència de la derrota dels Nuggets a la pista dels Hornets, els Grizzlies van assegurar matemàticament la plaça per lluitar pel títol, per setena temporada consecutiva. Ara, Marc Gasol i els seus companys tenen sis partits per intentar millorar la setena posició que ocupen, que tindria la gràcia de propiciar un enfrontament Spurs-Grizzlies amb els dos germans Gasol en pista, cosa que no ha passat mai en play-off, però que seria un repte majúscul per als Grizzlies, més que no pas una primera eliminatòria contra els Rockets, que ja seria prou dur amb James Harden al davant.

Per millorar el setè lloc, els Grizzlies haurien de recuperar les dues derrotes de diferència respecte als Thunder, que justament ahir van perdre contra els Spurs als quals van permetre una remuntada de 21 punts (69-48 a mitjan tercer quart i 95-100 al final). Pau Gasol va acabar amb 17 punts (3/8 de dos, 2/2 de tres i 5/6 tirs lliures), 4 rebots, 4 assistències i 2 taps en 28 minuts però l'artífex de la remuntada va ser Kawhi Leonard (28 punts, 8 rebots, 2 assistències, 3 recuperacions i 2 taps). En cinc minuts, l'aler va anotar 11 punts (71-68). En l'últim quart, ell, Gasol i Aldridge van rematar la feina.

Russell Westbrook (32 punts, 15 rebots i 12 assistències) va complir la part de la feina i amb el 39è triple doble de la temporada es va situar a tres de batre el llegendari Oscar Robertson, que en va aconseguir 41. El base té ara set partits per aconseguir-ho però els Thunder no poden desatendre les obligacions col·lectives si no volen caure al setè lloc i enfrontar-se als Spurs.

Els 40 punts de DeMarr DeRozan en el triomf dels Raptors contra els Pacers (30 partits anotant més de 30 punts aquesta temporada) i els 31 de Kemba Walker en la victòria dels Hornets contra els Nuggets van ser les altres actuacions individuals notables de la nit.