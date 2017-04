La metamorfosi de Pau

Fitxar per San Antonio Spurs implica estimar el bàsquet total i apostar cegament per un sistema de joc altruista, generós i solidari. Però, sobretot, comporta rendir-se sota les regnes d'un dels tècnics més savis del món i que millor interpreta l'esport de la pilota, Gregg Popovich. La filosofia de l'entrenador texà descansa sobre la base dels intangibles, en què cap moviment, passada o tir és atzarós, i tothom és imprescindible acceptant rols que els milloren tant a ells com als companys. El darrer as de Popovich ha estat moure el peó del fixatge estel·lar d'aquest estiu: Pau Gasol. El pivot català, doble campió de l'NBA, ha vist com la seva titularitat ha minvat durant la seva lesió, en què s'ha vist reciclat com a sisè home, un jugador revulsiu i referent des del banc.

Reciclar-se