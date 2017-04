Westbrook, a tocar de l'impossible

Aquesta matinada no ha pogut anar millor a Oklahoma. Els Thunder (44-33) han aconseguit una victòria còmode (110-79) contra els Bucks (40-38) i la seva estrella, Russell Westbrook, ha acreditat el seu triple doble número 41 –setè consecutiu–, per tant, ha igualat el rècord històric d'Oscar Robertson (1961-1962) i s'ha convertit en el primer jugador en la història de l'NBA que aconsegueix encadenar set triples dobles dos cops en una mateixa temporada. Una vegada s'ha aturat el partit, Westbrook ha aprofitat per sortir a la pista a rebre l'ovació i agrair un cop més el suport d'una afició totalment entregada. “És un honor que m'esmentin en la mateixa frase que Oscar Robertson. Les diferents coses que ell va fer per l'NBA i el bàsquet m'han permès a mi jugar a dia d'avui i arribar fins aquí”, ha dit el base nord-americà després del partit. Amb 41 triples dobles en 77 partits, Westbrook, que està fent una temporada descomunal, encara té cinc jornades per davant, cinc rivals a batre (Grizzlies, Suns, TWolves i Nuggets per partida doble), en definitiva, cinc cites amb la història per engrandir encara més la seva llegenda i trencar el sostre d'un rècord que portava 55 anys amb l'etiqueta d'impossible.

Tensió a l'est

Els Cavaliers (50-27) han guanyat (122-102) als Magic (27-51) i han recuperat el lideratge a l'est degut al balanç positiu (2-1) en els duels individuals contra els Celtics (50-27). Demà, els de Cleveland viatgen a Boston i ambdues franquícies disputaran un partit transcendental de cara a la consecució de la primera plaça en aquest tram final de temporada. El duel està generant molta expectació i Lebron James ha caldejat encara més l'ambient dient: "Ho sento, però jo vinc de jugar sis finals consecutives. Sóc l'última persona a la qual heu de preguntar per un partit qualsevol de temporada."

A la cua del tren