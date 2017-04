El PAO té el factor pista a tir

Un català pot ser un dels triomfadors de la lliga regular del nou format de l'Eurolliga: Xavi Pascual. El tècnic de Gavà pot classificar el Panathinaikòs entre els quatre millors robant la plaça al teòric favorit a ser entre els millors que, per pressupost, hauria de ser el Fenerbahçe. L'exentrenador del Barça va aterrar a Atenes i va debutar amb triomf a la pista del Bamberg (83-84) el 26 d'octubre. Pascual va substituir Argyris Pedoulakis després de la contundent derrota que havia rebut l'equip verd contra el seu màxim rival, l'Olympiacòs. El català, doncs, no faltarà a la cita dels quarts de final, com durant els anys que va estar al Barça. De fet, el club blaugrana només ha quedat fora d'aquesta eliminatòria des que existeixen els quarts en el curs 2004/05 amb Joan Montes i Manolo Flores –ara assessor de la secció– com a tècnics.

L'última jornada de la lliga regular de l'Eurolliga viurà força emocions. El Panathinaikòs, ja amb els quarts a la butxaca, vol aconseguir el factor pista a Tel-Aviv. Si guanya té la quarta plaça assegurada. Si perd haurà d'esperar que guanyi el Barça o que ho faci el Zalgiris a la pista del Baskonia. Precisament l'equip de Sito Alonso, tot i estar a una victòria del Panathinaikòs en la classificació, no li pot prendre la quarta posició perquè els grecs han guanyat els dos partits a l'OAKA (69-58) i al Buesa Arena (63-72). De les 32 combinacions de resultats possibles, en 28 l'equip grec acabarà quart. Els de Pascual depenen d'ells mateixos.

On ja està tot definit és a la zona alta. El Madrid ja té la primera plaça assegurada i el CSKA-Olympiacòs tampoc no farà variar les seves posicions en la classificació. On sí que poden haver moviments és entre la quarta i la vuitena posició. El Darussafaka pot acabar vuitè com a màxim, mentre que l'Estrella Roja podria arribar a ser fins i tot setè. També pot acabar cinquè, sisè, setè i vuitè el Baskonia, segons la combinació de resultats que es donin. L'Eurolliga tindrà descans la setmana vinent i els quarts començaran el 18 d'abril i es prorrogaran fins al 2 de maig. La sèrie de quarts és al millor de cinc partits.

Descensos el curs vinent