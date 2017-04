Amenaça al fortí

Andorra viurà un duel entre els dos equips que estan superant totes les expectatives generades a l'estiu i que ja es van classificar per la copa. Els andorrans, intractables davant la seva afició, saben que les opcions de ser al play-off i, per tant, a Europa el curs vinent passen per no fallar a casa com fins ara. L'Iberostar Tenerife podria certificar el seu bitllet matemàtic pel play-off si guanya avui, tot i que encara resten sis jornades. Els de Txus Vidorreta sumen nou victòries més que el curs passat a aquestes alçades i també s'han classificat per la final a quatre de la Champions League que es disputarà al Santiago Martín. Els de Joan Peñarroya podrien obrir forat respecte al seu immediat perseguidor per la vuitena posició, el Bilbao. El duel entre MoraBanc i Iberostar es preveu igualat i els precedents certifiquen el frec a frec entre si perquè en els cinc partits que s'han disputat a la història el balanç ha estat de 3-2.