Serrant les dents

Va haver de suar moltíssim, però el MoraBanc va acabar esquinçant la resistència de l'Iberostar. El líder, que avui podria deixar de ser-ho, va exhibir fe cega i va estar ben a prop de donar un disgust. Al final, però, l'equip andorrà no es va deixar saquejar (12-1 a casa) i manté dos triomfs sobre el novè.

Per bé que Albicy va alçar la veu en els primers compassos –assistència i triple (5-2, 3')–, als locals va costar-los molt tenir fluïdesa i ben aviat van estampar-se a la teranyina canària. Entre això i que no eren capaços de córrer ja que no controlaven el rebot a la seva anella, els problemes van aparèixer (8-13, 7'). Joan Peñarroya va començar a moure la banqueta, però la inspiració de White, amb dos triples seguits, va fer molt de mal (14-23).

La irrupció a escena de David Navarro, fent de tot, va impulsar els seus, també al darrere i els va fer recuperar en un vist i no vist el terreny perdut (parcial de 8-0 i 22-23, 13'). Els canaris, tot i perdre més pilotes que de costum, no van descompondre's i la igualtat presidia el partit a mitja part (33-33).

Ni l'obligació de reservar Albicy per faltes (tres a l'equador) va ser un obstacle per donar continuïtat a la feina del segon quart. I, trobant Shermadini i Stevic a la zona i el joc vertical, es va poder distanciar a l'electrònic (59-49, 29'). Amb penes i treballs –tan sols anotant de tir lliure–, conservava la distància a tres minuts del final. Però, entre els triples canaris i la xacra del rebot (nou d'atac dels visitants només en l'últim quart), el partit no es va acabar de liquidar del tot. En tot cas, a la Bombonera l'equip se sent segur i no va perdonar.